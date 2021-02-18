Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek - Son Dakika

Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek

18.02.2021 10:59
Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek, System.String[]

Son dakika haberleri... Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Konya Organik Tarım Derneği tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan; "Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması Projesi"nin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Konya Organik Tarım Derneği tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan; "Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması Projesi"nin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, projenin sözleşmesinin Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Konya Organik Tarım Derneği Yetkilisi Bülent Akgöz ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu tarafından imzalandığı kaydedildi.

Proje kapsamında kırsalda yoksulluğun azaltılması, dağlık kesimdeki üreticiler için fiyat avantajlı ürünlerin üretilmesi, üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, marjinal tarım arazilerinde organik tarım uygulanabilirliğinin araştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan bu atıl tarım arazilerinde organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanarak ajansımıza sunulan bu projeyi, ülkemiz ve bölgemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan tarımın sürdürülebilirliği açısından son derece değerli bulduğumuzu ifade ederek, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi, Organik Tarım, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek - Son Dakika


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