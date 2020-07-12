Son dakika haberleri | Meyve sebze ihracatçısına "internetten satış" eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Meyve sebze ihracatçısına "internetten satış" eğitimi

Son dakika gelişmesine göre Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmalara internet üzerinden satış eğitimi verildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmalara internet üzerinden satış eğitimi verildi.

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Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin kiraz, üzüm ve narda yürüttüğü Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında 32 firma için "internetten müşteri bulma ve internet üzerinden satış" konulu eğitim programı düzenlendi.

Programı değerlendiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi nedeniyle klasik pazarlama kanallarının kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Firmalarımızın potansiyel müşteri bilgilerine ulaşabilmeleri için dijital pazarlama yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. Dolayısıyla eğitimin zamanlaması ve kapsamı firmalarımız için büyük bir fırsat sunmuştur. Önümüzdeki süreçte bu eğitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz."

Türkiye'nin taze meyve sebze ve mamulleri ihracatı bu yılın ilk yarısında yüzde 16'lık artışla 1 milyar 958 milyon dolara çıktı. Bu tutarın 433 milyon dolarlık kısmını Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi firmaların ihracatı oluşturdu.

Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Meyve sebze ihracatçısına 'internetten satış' eğitimi - Son Dakika Ekonomi
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