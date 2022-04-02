Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

02.04.2022 17:39

Son dakika gündem haberi: KONYA'nın Ereğli ilçesinde dün bir konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle yaşanan buhar kazanın patlamasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde dün bir konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle yaşanan buhar kazanın patlamasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir işçinin yara almadan kurtulması dikkat çekti.

Patlama, dün saat 13.30 sıralarında Kargacı Mahallesi, Ereğli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan konsantre meyve suyu fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki buhar kazanı yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlama anında buhar kazanının yanında bulunan işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sonrasında fabrikadan dağılan parçalar, yan tarafta bulunan şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. Yaralı işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin patlamayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Fabrikanın buhar kazanının patlama anı, başka bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan bir işçinin yara almadan kurtulması dikkat çekti. (DHA)

Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Organize Sanayi Sitesi, Patlama, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... FABRİKADAKİ BUHAR KAZANININ PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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