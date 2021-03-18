Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil... - Son Dakika

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil...

18.03.2021 21:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız"...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız"

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Böylece, tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçildi.

Bahçeli, kurultay kapanışında yaptığı konuşmada, MHP'nin üzerinde oyun kuranları bir kez daha mahcup ettiklerine değinerek, "Kulisleri, lobileri, spekülasyonları, algı oyunlarını buruşturup attınız. Kuşatmayı kırdınız, davanıza ve iradenize sahip çıktınız. Milliyetçi - Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır: Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Ay yıldızlı al bayrak rüzgarsız değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktadır. Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir. Davamız, Hakk'ın davası, halkın davası, hakikatin tarafı, hakkı yenmiş gariplerin ilanihaye davasıdır" dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından almıştır"

52 yıllık siyaset mücadelelerinin harcının akılla, şuurla, dengeyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karılmış olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bizi biz yapan, bizi bir millet yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından almıştır. Başkaları gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. Neyi görmüşsek onu anlattık. İaşemizin değil, istiklalimizin destekçisiyiz. İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi; Kerkük'te Gökbayrak, Karabağ'da zafer, Kıbrıs'ta milli dava, Kaşgar'da hüzün, Kırım'da umut, Turan coğrafyasında sönmeyecek meşale, silinmeyecek menkıbedir. Bugüne kadar hamd olsun çizgimizde bir kırıklık olmadı. İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irademize gem vurulamadı. Toplumsal huzur, ekonomik refah, siyasal istikrar için çalıştık. 13 asır önce Ötüken'den Kutlu Hakanların buyruğu olarak yükselen çağlar üstü mesajların devamlılığı bugünkü zaman diliminde bizlere düşen bir görevdir. Bu görevin gereği harfiyen yerine getirilmektedir" diye konuştu.

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin dibi görünmeyen kuyudan su içmeyeceğini, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da görmezlikten gelemeyeceğini anlatan Bahçeli, "Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, milli devlet güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir. Biz dersimizi tarihten aldık. Önümüze kılavuz olarak tarihi koyduk. Bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmedi. Kalıcı hamleleri, sağlam ve sürekli hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştı. Zira ülkülerimiz büyüktür, milli varlığımızı korumak için olanla yetinmeye, yerimizde saymaya hiç hakkımız ve zamanımız da yoktur. Bilinmelidir ki, milli varlığımızın halkaları bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir. Üzerine titrediğimiz konu işte budur. Kaygılarımız bunun içindir. Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bildiririz. Kimin ne tercihi olur bilemeyiz, ama Müslüman Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz anasının karnından doğmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şerefli mücadele tarihini; Türkiye'nin milli birliğini ve kardeşliğini canından aziz bilen, Türk milletinin bekasını yaşatmaya baş koyan, beka tehlikeye düşerse; baş almaya, baş vermeye hazır olan, vatanı ve mukaddes değerleri canı pahasına korumaya yeminli Ülkücü ömürler yazmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, birliğin ve dirliğin adıdır. Milliyetçi Hareket Partisi haysiyet ve huzurun adresidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız"

18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren bir diriliş destanı olduğunu bildiren Bahçeli, "Bu vesileyle bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Çanakkale destanının feyziyle, 21 Mart'ta karşılayacağımız Türk'ün Bahar Bayramı'nın kıvancıyla yolumuza devam edeceğiz, önümüze çıkarılan korkulukları birer birer devireceğiz. Türkiye'nin yükselen gücünden gözleri korkan Bizans ve Haçlı kalıntıları Sevr'i tekrar tedavüle sokma hayali taşısalar da, buna cumhurun ittifak ve irade ruhunun gücüyle karşı duracağız. Suriye ve Irak'ın kanlı ve kaotik şartlarını ülkemize ihraç etmek için fırsat kollayanlara müsaade etmeyeceğiz. Terörizme karşı, Çanakkale'de arşa tutunan imanla mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız" şeklinde konuştu.

"Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim"

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın çetin sorunlarla boğuştuğu bir dönemde, iradelerini göstererek, kendisini bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördükleri için Delegelere teşekkür eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim."

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil...
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil...
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil...
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil...

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Türk, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil... - Son Dakika


Son Dakika

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu         
21:13
Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı         
20:52
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 21:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei