Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi... - Son Dakika
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi...
Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
20.08.2020 17:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi... - Son Dakika