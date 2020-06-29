Son dakika haberleri: MHP'li Büyükataman: "Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık... - Son Dakika

Son dakika haberleri: MHP'li Büyükataman: "Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık...

Son dakika gelişmesine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir 'paylaşım' kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir 'paylaşım' kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine yönelik olarak açıklama yayımladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir demeçte MHP'yi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef tahtasına oturttuğunu ifade eden Büyükataman, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazeteciye verdiği beyanda partimizi ve Sayın Genel Başkanımızı aklınca hedef tahtasına oturtmuştur. Kılıçdaroğlu, yaklaşan kongreleri öncesinde telaşa kapılmış ve ne söylediğini bilmez bir hale gelmiş gözükmektedir" ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu'nun her zaman olduğu gibi yanılmakta ve yanlış hesap yapmakta olduğunu kaydeden Büyükataman, "Vatan ve milletle kavgası olan her isim gibi Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmak suretiyle prim yapacağını ve terör uzantılarıyla olan ilişkilerinin parti tabanında sorgulanmayacağını düşünen CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi yanılmakta, yanlış hesap yapmaktadır" dedi.


" Türkiye'ye operasyon çekmek isteyen kim varsa önce Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalmaktadır"


Kılıçdaroğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisiyle bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalıştığını ve sözlerinin tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönük olduğunu aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:


"FETÖ'nün sözcüsü, kalleş PKK'nın gözcüsü gibi davranan, partisini 'halk'ın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye'ye kumpas kurmak isteyenlerin karargahı haline getiren CHP Genel Başkanı'nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir. Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu paydaşı, ülkemizin bekası ve kalkınması için gövdesini taşın altına koyan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin uyumlu birlikteliği dosta güven vermekte, düşmana ise korku salmaktadır. Milli birliğin, toplumsal dayanışmanın karşısında; millet ve memleket düşmanlarının yanında saf tutanların Cumhur İttifakı'ndan duyduğu rahatsızlık sebepsiz değildir. Türkiye'ye operasyon çekmek isteyen kim varsa önce Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalmaktadır. Davul ve tokmak muhasebesi yapan Kılıçdaroğlu önce boynunda taşıdığı davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen bu davulun müdavimlerinin hesabını vermelidir. Bu davul, maalesef Anadolu'muzun nefis halk oyunlarına hayat veren milli, samimi bir ezgiye sahip değildir. Bu davuldan çıkan ses ait olduğu davul gibi bu topraklara yabancıdır. Sesi uzaktan da, yakından da hoş gelmemektedir."


Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün olduğu gibi bugün de aldığı oyun çok üzerinde bir toplumsal karşılığa sahip olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Çünkü, Milliyetçi Hareket'in talepleri, sözleri milletin menfaatinedir. Milletin haklı beklentileridir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise hangi oyu alırsa alsın toplumsal karşılığı hep barajın altındadır. ' Hükümet, dünyanın en iyi işini bile yapsa bizim hükümeti alkışlayacak halimiz yok' diyen çarpık zihniyetin Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanımızın milletin menfaat ve beklentilerini önceleyen siyaset anlayışını kavramasını beklemiyoruz. Muhalefet etmeyi, iktidarın her söylediğinin zıddını savunmak zannedenlerin bugün FETÖ ve PKK ile aynı 'kamp'ta buluşmasına şaşırmamak gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.


"Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır"


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakındaki sorumlulukları gereği görüşlerini gerek kamuoyu gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaman zaman paylaştığını, paylaşmaya da devam edeceğini ifade eden Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:


"Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmamış; iradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu defaatle ifade etmiştir. Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir 'paylaşım' kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır. Siyaseten bu hayranlığını dile getiremeyen Kılıçdaroğlu, farazi ifadelerini gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya kalkarak daha da küçülmektedir." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:18 Kaynak: İHA

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