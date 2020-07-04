Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi,...

Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir.

MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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