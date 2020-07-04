Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi,... - Son Dakika
Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi,...
Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir.
MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
4.07.2020 22:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli: "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi,... - Son Dakika