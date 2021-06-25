Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BBC'nin haberine göre, Miami-Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.

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