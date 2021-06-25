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Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

25.06.2021 09:29

Son dakika haberler... ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Miami-Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arama Kurtarma, Florida, Miami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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