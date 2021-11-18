Üye Girişi
Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

18.11.2021 10:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kıbrıs'tan sınır dışı edilen Kongolu yolcu transit olarak geldiği İstanbul Havalimanı'nda midesindeki uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Kıbrıs'tan sınır dışı edilen Kongolu yolcu transit olarak geldiği İstanbul Havalimanı'nda midesindeki uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen P.M.V. isimli şahıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinsaşa'ya geri gönderilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi. Şahıs geri gönderme işlemleri devam ettiği sırada transit alanda rahatsızlandı. Havalimanı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen şahsın yapılan tetkiklerinin ardından bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. P.M.V. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Ferhat Yasak/İHA)

Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek 11:19 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı 11:14 Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı 11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti 11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti
Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor 10:37 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
11:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor
11:18 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek
11:18 Kaza sonrasında ağaç kağıt gibi ikiye bölündü
11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi
11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı
11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
11:00 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti
11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
10:57 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Kaza sonrasında ağaç kağıt gibi ikiye bölündü Kaza sonrasında ağaç kağıt gibi ikiye bölündü         
11:18
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:01
Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi         
10:58
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement