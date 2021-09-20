MİNİBÜS PATLAYAN SU BORUSUNUN OLUŞTURDUĞU ÇUKURA GİRDİ - Son Dakika

Saat 15.00 sıralarında, Körfez Hacı Osman Mahallesi Mor Lale, Karlı ve Güllü sokakların kesiştiği noktada bulunan su hattı patladı. Suyun basıncıyla asfalt, kum ve taş parçaları etrafa saçılırken, yolda yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolda ilerleyen Tayyar Kaya idaresindeki 41 P 0888 plakalı servis minibüsünün sağ ön tekeri çukura girdi. İçerisinde yolcunun bulunmadığı minibüsün sürücüsü olaydan yaralanmadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine hatta su akışı kesildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, araçla ilgili tutanak tutuldu. Patlayan su hattının onarımı ve minibüsün çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı