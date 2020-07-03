Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.



Görevli itfaiye ekipleri, can sağlığı ve güvenliği için kıyafetlerini giyerek, güvenlik tedbirleri çerçevesinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine yangından korunma, sıvı ve katı yangınlara müdahale etmeyi amaçlayan tatbikat düzenledi. Tatbikatta kontrollü olarak çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından verilen bilgiler ışığında söndürüldü. - MARDİN