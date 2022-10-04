Son dakika haberi | MİDYAT'TA TERÖR SALDIRISININ 8'İ ÇOCUK 26 ŞEHİDİNE ANMA - Son Dakika
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Son dakika haberi | MİDYAT'TA TERÖR SALDIRISININ 8'İ ÇOCUK 26 ŞEHİDİNE ANMA

04.10.2022 17:42

Son dakika habere göre MARDİN'in Midyat ilçesi kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde, 29 yıl önce PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesi kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde, 29 yıl önce PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nden 1993'te minibüsle Midyat'a giderken, Kayalar Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri mayını infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı tarafından mahalledeki mezarlıkta yapılan törene; Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, dua etti. Daha sonra taziye evine geçen Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Solmaz, terör saldırısında 2 oğlu, 4 torunu ve gelinini kaybeden Mence Ağırman'ı (96) da evinde ziyaret etti.

'ARTIK DESTEK BULAMIYORLAR'

Kaymakam Solmaz, terör örgütünün artık hiçbir destek bulamadığını dile getirerek, Sivil vatandaşlarımızı taşıyan minibüse hain terör örgütünün tuzaklamış olduğu EYP sonucunda 26 vatandaşımız ki bunlardan 8 tanesi daha kendini yeni yeni tanımaya başlamış çocuğumuzdu. 26 vatandaşımız şehit düştü. 3 vatandaşımız da yaralanmıştı. Çok şükür ki devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin dirayetli duruşu sayesinde artık onlar hiçbir desteği bulamıyorlar. Şu an örgüte katılım sayısı yok denecek kadar az çünkü vadettikleri ya da emel ettikleri hiçbir şeye karşılık bulamadılar. İnşallah bundan sonra da bulamayacaklar. Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve bu mücadelenin içinde etkin olarak bölge halkımızdan oluşan korucularımıza, şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah cenabı hak bu tarz elim olayları yaşatmaz dedi.

Terör saldırısında babası Felemez Ağırman ve akrabalarını kaybeden Murat Ağırman ise Bu 29'uncu yıl dönümü. Babam gitti, amcam gitti, yengem gitti, 4 çocukları gitti diye konuştu.

Terör saldırısında 2 amcası şehit olan İzzettin Ağırman da Devletimiz var olsun, vatanımız var olsun. Biz bu vatan, bu bayrak için bu namus için bu şeref için Türkiye'nin bölünmemesi için amcalarım 29 sene önce şehit oldular bu uğurda. Bugün bu şehadet bize de gelse bu görev bize de gelse şehit olmaya, seve seve şehit oluruz. Şehit olmaya mecburuz, topraklarımızın bölünmemesi için. Biz PKK'ya prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MİDYAT'TA TERÖR SALDIRISININ 8'İ ÇOCUK 26 ŞEHİDİNE ANMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MİDYAT'TA TERÖR SALDIRISININ 8'İ ÇOCUK 26 ŞEHİDİNE ANMA - Son Dakika
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