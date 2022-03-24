Son dakika haberleri | Mihriban Hurmacı hakkındaki hapis kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mihriban Hurmacı hakkındaki hapis kararı kaldırıldı

24.03.2022 18:56
Son dakika haberleri | Mihriban Hurmacı hakkındaki hapis kararı kaldırıldı

Son dakika haber... Eski futbolcu Özer Hurmacı tarafından hakkında tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis kararı bulunan Mihriban Hurmacı'nın davasında mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkındaki 3 günlük hapis kararının kaldırılmasına hükmetti.

Eski futbolcu Özer Hurmacı tarafından hakkında tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis kararı bulunan Mihriban Hurmacı'nın davasında mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkındaki 3 günlük hapis kararının kaldırılmasına hükmetti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın, eşini darp ettiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin Mihriban Hurmacı, şiddetin fotoğraflarını paylaşarak, 'Özer Hurmacı sen bir canavarsın. Bunun hesabını vereceksin' şeklinde bir açıklamada bulunmuş, Özer Hurmacı'dan şikayetçi olarak hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Akabinde Özer Hurmacı da esas kendisinin mağdur olduğunu belirterek, Mihriban Hurmacı hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzaklaştırma kararının ardından Özer Hurmacı, Mihriban Hurmacı'nın tedbir kararını ihlal ederek hakaretlerini sürdürdüğünü iddiasıyla mahkemeye eşi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunmuş ve mahkeme Mihriban Hurmacı hakkında tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis kararı vermişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Mihriban Hurmacı ile avukatı Serkan Toper hazır bulundu.

"MÜVEKKİLİM ŞİDDETE UĞRAMASINA RAĞMEN ZORLAMA HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİR"

Duruşmada beyanda bulunan Toper, "Müvekkil, televizyona çıktığında uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddeti anlatmıştır. Özer Hurmacı'ya herhangi bir iftira, aşağılama veya küfür yoktur. Müvekkilim şiddete uğramasına rağmen zorlama hapsi kararı verilmiştir. Bu karar kabul edilemez. Kararın kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

HAPİS KARARI KALDIRILDI

Alınan beyanların ardından mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında verilen 3 günlük hapis kararının kaldırılmasına hükmetti.

(Sema Demir/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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