Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

29.03.2022 14:48

Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv'deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, "Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti" dedi.

Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

(İHA)

Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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