Son dakika haberleri... Milas-Bodrum Havalimanı'nda kısa süreli yangın nedeniyle havalimanındaki sistemler etkilendi - Son Dakika

TAV Milas- Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde terminale gelen elektrik ve fiber veri kablolarının geçtiği galeride çıkan kısa süreli yangına ilişkin, havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kabloların değişimi için onarım çalışmalarının başladığını, çalışmaların gün içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde terminale gelen elektrik ve fiber veri kablolarının geçtiği galeride çıkan kısa süreli yangın nedeniyle havalimanındaki sistemlerin etkilendiğini belirtti.

Havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kabloların değişimi için onarım çalışmalarının başladığını aktaran Kayaoğlu, çalışmaların gün içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Kayaoğlu, "Bu süreçte terminale kesintisiz güç kaynağıyla elektrik verilirken gelen uçuşlar ve iç hatlar giden yolcularımızın işlemleri manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Yurt dışından gelen uçuşların tarifelerine göre 3 saat gecikmeyle hareket etmesi için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yurt dışı giden yolcularımız için tur operatörleriyle görüşülerek gerekli önlemler alınmıştır. Kısa süreli yangından terminal binası etkilenmemiştir." ifadelerini kullandı.