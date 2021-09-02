Son dakika haberleri: Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.