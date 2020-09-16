Son dakika haberleri... Milas'ta orman yangını - Son Dakika

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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