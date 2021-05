Son dakika haberleri! Milletvekili Arvas Gevaş'ta konuştu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradan bir siyasetçi değil" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçim gününe kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerine yönelik yapılacak operasyonların artabileceğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan sıradan bir siyasetçi değildir. Başkan Erdoğan, ülkemiz ve milletimiz için bir şanstır" dedi.

Son olarak Gevaşlılarla buluşan Arvas, AK Parti Gevaş İlçe Başkanı Tahsin Değirmencioğlu, Belediye Başkanı Murat Sezer ve İlçe Kaymakamı Hamit Genç'i ziyaret etti. Teşkilat ziyaretinde ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yapan Arvas, parti faaliyetleri hakkında bilgi alarak partililerle fikir alışverişinde bulundu. 2023 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olacağını belirten Arvas, seçim gününe kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerine yönelik yapılacak operasyonların artabileceğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın sıradan bir siyasetçi olmadığını belirten Milletvekili Arvas, Erdoğan'ın ülkemiz ve milletimiz için bir şans olduğunu, bölge ve dünya siyasetine yön veren bir lider olduğunu söyledi. Arvas, "Cumhurbaşkanımızın 2023 yılından sonra da devam etmesi için her birimizin canla başla çalışması gerekmektedir. Gevaş halkı ile AK Parti arasında on yıllardır güçlü bir bağ var ve bu gönül bağı her seçimde yeniden tecelli etmektedir. İnşallah bizde başkanıyla teşkilatıyla kadirşinas Gevaş halkına layık olmak için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacağız" dedi.

Gevaş Belediyesinden ayakkabı ve tekstil fabrikası

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'i makamında ziyaret eden Milletvekili Arvas, özellikle istihdam odaklı yaptığı projelerden ve başarılı hizmetlerinden dolayı kendisini kutladı. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle Gevaş'ı daha ileriye taşıyan Başkan Sezer'in planladığı yatırımlarla Gevaş ilçesini hak ettiği noktaya getireceğini kaydeden Arvas, "Gevaş ilçesinde yüzlerce kişiye istihdam kapısı olan ayakkabı fabrikasını açarak istihdam oluşturan Başkan Sezer, 5 bin metrekare kapalı alanı ile yeni inşa etmekte olduğu tekstil farikasını da yakın zamanda hizmete açarak gençlere iş imkanı sağlayacaktır. Van Gölü kıyısında bulunan Gevaş'ta sahil bandı projesini de etap etap hayata geçiren Belediye Başkanı Sezer, 3 bin kamyon taş tahkimatı yaparak ilk etapta 600 metrelik kısmı tamamladı. 2 milyonluk yatırımla kilit taşı fabrikasını faaliyete açan Başkan Sezer, günlük 3 bin metrekare üretim kapasitesi ile hem Gevaş'a hizmet verecek hem de diğer belediyelere katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Murat Sezer, pandemi sürecinde vatandaşı yalnız bırakmadı"

Gevaş için çok önemli olan doğalgaz hattı konusunda da belediye başkanının gayretlerine değinen Arvas, çalışmaların devam ettiğini ve konuyu Bakanlık nezdinde takip ettiklerini söyledi. Arvas, "Bütün bunların yanında sosyal belediyecilik anlayışı ile de takdir toplayan Başkanımız Murat Sezer, pandemi sürecinde vatandaşı yalnız bırakmayarak binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek olmuştur" diye konuştu.

"4 milyar 622 milyon liralık bütçe vatandaşın kullanımına sunuldu"

Gevaş'ta çarşı esnafını ziyaret ederek, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Arvas, bir yandan da işletme sahipleri ile sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. Esnafın, toplumun aynası olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, esnaf ve sanatkarların sosyoekonomik yapımızda önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi. Korona virüs salgınında en çok etkilenen kesimler arasında esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten Arvas, hükümetin bu konuda bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 661 milyar kaynağın kullanıldığı bilgisini paylaştı. Milletvekili Arvas, "Salgından dolayı olumsuz etkilenen ticaret erbabının yaşadığı gelir kaybı ve yaşadığı mali sıkıntıların kısmen telafisi için birbirinden farklı destek ve hibe paketleri açıklandı. Bu uygulamalar ile esnafımızın maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Pandemi nedeniyle işlerine ara veren yaklaşık 1,5 milyona esnaf ve sanatkara verilecek olan 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğin müracaatları başladı. Bu kapsamda 4 milyar 622 milyon liralık bütçe vatandaşın kullanımına sunuldu. Dayanışma içinde hep birlikte inşallah bu sıkıntılı günleri aşacağız, yakın zamanda özlem duyduğumuz eski günlere kavuşacağız. Bunun için sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına riayet ederek kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Bilelim ki korunmak için almamız gereken bu önlemler bir tercih değil zarurettir" şeklinde konuştu. - VAN