Son dakika haberleri! Milletvekili Sabri Öztürk, yapılan bir araştırmada en başarılı üçüncü milletvekili seçildi - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapılan bir araştırmada, Karadeniz bölgesi milletvekilleri arasından belirlenen 10 milletvekilinin yer aldığı listede yüzde 43,1 başarı oranıyla 3. sırada yer aldı.



81 ilde 53 bin 560 kişinin katıldığı araştırmada, 27. dönem milletvekilleri arasından en başarılı 100 milletvekili seçildi. Araştırmaya katılan kişilere; son 2 yılı değerlendirdiğinizde bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişimine göre "Sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisidir?" sorusu yöneltildi.



Araştırma sonuçlarına göre, Karadeniz bölgesinden AK Parti'den 5, CHP'den 3, MHP'den 1 ve Bağımsız 1 milletvekili listede yer aldı. Karadeniz bölgesinden toplam 10 milletvekilinin girdiği listede, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yüzde 43,1 oranla 3 sırada yer aldı. Ayrıca araştımada, her milletvekili kendi seçmen grubunda değerlendirildi. - GİRESUN