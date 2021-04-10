Son dakika haberleri: Milletvekili Savaş; "Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milletvekili Savaş; "Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz"

10.04.2021 09:33
Son dakika haberleri: Milletvekili Savaş;

Son dakika haberler... TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sultanhisar çileğinin coğrafi işaret aldığını açılayarak, "Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sultanhisar çileğinin coğrafi işaret aldığını açılayarak, "Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı. Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine devam eden çilek üreticilerinin ürettiği çilek coğrafi işaret aldı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sultanhisar çileğinin coğrafi işaret almasının vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Bereketli topraklarımızın lezzetli ürünü Sultanhisar çileğimiz de coğrafi işaret aldı. İncir, kestane, çilek gibi her biri özel tada sahip olan ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtarak Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Sultanhisar çileğimizin coğrafi işaret almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz, ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Milletvekili Savaş; Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz

Milletvekili, Sultanhisar, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Milletvekili Savaş; 'Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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