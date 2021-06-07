Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında bugün oynanan yarı final müsabakaları sonunda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı final müsabakasında Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek Avrupa Kota müsabakalarında finale yükseldi. Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da yarı final müsabakasında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'yı yenerek finale adını yazdırdı.

Turnuvada final müsabakaları yarın oynanacak.

(İHA)