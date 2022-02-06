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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

06.02.2022 13:40
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının ortaya koyduğu misyon ve vizyonun, bugün itibarıyla İslam dünyasındaki ülkelerin gıptayla müşahede ettiği konumda olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının ortaya koyduğu misyon ve vizyonun, bugün itibarıyla İslam dünyasındaki ülkelerin gıptayla müşahede ettiği konumda olduğunu söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşan Yılmaz, imam hatip okullarının modern usullerle eğitim verdiğini anlattı.

"İmam hatip okullarının ortaya koyduğu misyon ve vizyon, bugün itibarıyla İslam dünyasındaki ülkelerin gıptayla müşahede ettiği konumdadır." diyen Yılmaz, bunu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü vazifesini yürüttüğü 8 yılda gördüğünü kaydetti.

Yılmaz, dünyanın farklı yerlerinden gelen heyetlere imam hatip okulları müfredatını anlattıklarını belirterek, " Pakistan, Afganistan, Afrika, hatta Avrupa'dan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen heyetlere imam hatip okulları müfredatını arz ettiğimizde hepsinin söylediği tek cümle şuydu: 'Bu ne kadar mükemmel sistem. Ne kadar güzel müfredat ve okulun vizyonu ortaya konulmuş.' Birçok ülke bunu modellemek istedi. Bizler de hamdolsun bu süre içerisinde Fransızca, İngilizce ve Arapça olmak üzere bu okulları anlatan kitapçıkları hazırladık. Sayın Bakanımızın da tensipleriyle hazırladığımız çalışmaları 20 kadar Afrika ülkesinin eğitim bakanlarına takdim ettik." diye konuştu.

"İmam hatip okullarımız çok güzel noktada"

Kamuoyunda son 4-5 yıl ve öncesinde de bu okulların aleyhine konuşulduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"İnsanlarımız 'Yandık, bittik, öldük, kül olduk.' gibi çok edebiyatlar yaptılar. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle ve Sayın Bakanımızın da teklifleriyle bu vazifeye geldiğimde şunu gördüm ki imam hatip okullarımız çok güzel noktada hamdolsun. Bunu gözlerimle müşahede etmekten dolayı da Rabbime binlerce hamdediyorum. Bu, olduk, bittik anlamına mı geliyor? Hayır. Bugün, dünden daha iyi olmamız lazım, yarın da bugünden daha iyi olmamız lazım."

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da Yılmaz'a katılımından dolayı teşekkür ederek tablo hediye etti.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

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milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Nazif Yılmaz, İmam Hatip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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