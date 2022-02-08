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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer Konya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer Konya'da ziyaretlerde bulundu

08.02.2022 17:44
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer Konya'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Konya İl Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Konya İl Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Hasan Hasan Angı, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

Kentte yapımı süren ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi alan Özer, ardından Konya Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir süre görüşen Özer, Konya'ya eğitimin kalitesini yerinde değerlendirmek ve açılışlar yapmak üzere geldiğini söyledi.

Kentte özellikle Büyükşehir Belediyesinin eğitime büyük destek verdiğini gördüğünü belirten Özer, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Konya'da eğitim kurumu yapılacak arsaların bulunmasından, arsalara yapılacak okulların donatımına kadar, kütüphane yapımından, bilim ve sanat merkezlerinin içeriğinin çok daha nitelikli hale getirilmesine kadar Milli Eğitim Bakanlığı ile çok tatlı şekilde, destekle, rekabetle, Konya'da eğitimin çok iyi bir noktaya doğru gitmesinde büyük katkısı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile destek olan merkez ve ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı riyasetinde eğitime çok ciddi bir destek var. Hem hayırsever bulma noktasında hem de mevcut okulların niteliğinin, içeriğinin, donanımının arttırılması noktasında inanılmaz bir destek görmekten büyük mutluluk duydum."

Başkan Altay da ziyareti dolayısıyla Bakan Özer'e teşekkür etti.

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer Konya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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