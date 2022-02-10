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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu

10.02.2022 18:10

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e yaptığı ziyarette, eğitim yatırımlarını yerinde görmek, kentteki gelişmeleri, salgında sürecin nasıl devam ettiğini ve eğitimdeki genel göstergeleri değerlendirmek üzere Ordu'ya geldiklerini söyledi.

Başkan Güler'in Ordu'daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Özer şunları kaydetti:

"Daha önce bakanlık da yaptı; sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla Ankara'da sürekli istişare halindeyiz, eğitim kalitesinin artırılmasıyla ilgili. Sayın Başkanımıza Ordu'daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında, okul yapımında arsa temininde ve mevcut okulların içeriğinin donatılmasında, özellikle bilim sanatla ilgili inovatif çalışmalarla ilgili teşvik edici çalışmalarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Güler ise eğitime yaptığı kapsamlı çalışmalarından dolayı Özer'e teşekkür etti.

Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde de İl Başkanı Halit Tomakin, il yönetim kurulu üyeleri ve partililerle görüştü.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, AK Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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