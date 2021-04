Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak öğrencilerin bursluluk sınavı ve yeni başlayacak öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Selçuk, Habertürk TV'de canlı yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı "Açık ve Net" programında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana kaç öğrenci ve öğretmenin Kovid-19'a yakalandığına ilişkin verilerin Sağlık Bakanlığından günlük olarak alındığını, ancak bunun, ilan etmek için değil alacakları kararlarla ilgili olduğunu ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığının ilan etmesi gereken verileri açıklamalarının doğru olmayacağını söyledi.

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'yla yaptıkları görüşlerle farklı fikirlerin olduğunu, özellikle küçük çocukların okula devam etmeleri konusunda daha mutabık kalındığını, ancak özellikle liseye yönelik yaş büyüdükçe riskin arttığına dair değerlendirmelerin olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara ilişkin yapılan dünyadaki araştırmaların günlük olarak izlendiğini, bunların sonuçlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla paylaşıldığını dile getiren Selçuk, Türkiye'nin sosyolojisinin farklılık olduğunu söyledi.

Selçuk, başka ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin çok koruyucu davrandığını, okulu kapatma talebinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'nin sosyolojisini de dikkate alarak, mevcut durumunu sağlık açısından dikkate alarak okulların daha çok açılmasıyla ilgili yaklaşımımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ama elbette veriler etkili. Verilere baktığımızda ne karar alınması gerekiyorsa, tabii ki alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakış açılarının okulların açık olmasıyla vaka artışı arasında birebir doğrusal ilişki olmadığı yönünde olduğunu dile getiren Selçuk, "Etkisi var mı? Tabii ki var, veriler onu gösteriyor ama çocuk üzerinden hayata baktığınızda okulu öncelikli olarak ele almak zorundayız. Onların neyi kaybettiğinin farkındayız." dedi.

Bazı okullarda her gün her çocuğun ateşini ölçmeye yönelik uygulama yapıldığını ifade eden Selçuk, bir velinin pozitif ya da temaslı kaydı Sağlık Bakanlığının veri sistemine düştüğünde her okul müdürünün telefonuna SMS gönderildiğini anlattı.

Selçuk, bir sınıfta öğretmen dahil ikinci bir pozitif vaka olması durumunda sınıfın kapatıldığını dile getirdi.

Öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul kaynaklı bir öğretmenin Kovid-19'dan vefat ettiğine ilişkin bilgilerin resmi kaynaklardan açıklanmadıkça dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, öğretmen ve öğrencinin sağlığıyla ilgili bu konuların günlük tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Eğitim fakültelerinden mezun olan farklı branşlardaki öğretmenlerin atanmak istemelerinin doğal olduğunu, sosyal medyada örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlatan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişimlerimiz, çabalarımız var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Bu geçen sene 40 bindi. Bu seneki bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin oldu. Daha fazla olması noktasında beklentiler var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda bizim her zaman doğal talebimiz var tabii ki." diye konuştu.

Selçuk, liselilerin "sınavlar olmasın" gibi taleplerle sosyal medyada örgütlendiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Biz bugünü kurtarmanın peşinde değiliz. Ben bütün dersleri, sınavları iptal etsem çok hoşa gider mi bu? Büyük kesimin hoşuna gider, ama bu geleceğin hoşuna gitmez. Bu çocukların önüne dağ gibi yığılacak birtakım müfredatın hoşuna gitmez. Önümüzdeki dört beş senenin riski var şu anda. Biz bu riski dikkate alarak karar vermek zorundayız. Güne bakarak karar veremeyiz."

Tam zamanlı okula kavuşmayı en çok kendisinin istediğini dile getiren Selçuk, aşılanma sürecinin hızına ve yerli aşının ortaya çıkma tarihine bağlı olarak önümüzdeki öğretim yılının başında çok kısmı kontrollü de olsa salgının düzelebileceğini değerlendirdiklerini ve bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

Aşılanacak 125 bin öğretmen ilkokuldan başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim alanında yüzde bire indirilen KDV oranının ilerleyen aylarda da devam etmesi konusunda talepte bulunduklarını, eğitimin dışındaki alanlarda da KDV ile ilgili düzenlemeler olduğunu, bu konularda alınacak genel kararı beklediklerini kaydetti.

Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.

Ziya Selçuk, köy öğretmenlerin aşılanmasının tamamlandığını belirterek, ilkokulların açık olan illerin daha fazla olduğunu, aşılanacak 125 bin öğretmenin ilkokul öğretmenlerinden başlayacağını söyledi.

Aşı tedariki konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, ilerleyen süreçte öğretmenlerin aşılanmasının da hızlanacağını düşündüklerini vurgulayan Selçuk, Sağlık Bakanlığının planlamasına göre aşılamanın yapıldığını anlattı.

(Sürecek)