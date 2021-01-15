Bakan Selçuk, 81 ildeki din öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika

Bakan Selçuk, 81 ildeki din öğretmenleriyle buluştu
15.01.2021 10:37
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle video konferans toplantısında bir araya geldi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle video konferans toplantısında bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldiği toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında toplantıdan fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, "81 ilden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum. Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun" ifadelerini kullandı.
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