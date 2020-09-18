Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük...
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:51 - Kaynak: AA
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