Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulundu (2) - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ekrem Canalp, Bakan Selçuk'a kentte devam eden yatırımlar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Valiliğin ardından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen Selçuk, öğrencilerin üretim gerçekleştirdiği atölyeleri gezdi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Selçuk, atölyede öğrencilerin ürettiği tenis masasını, masa tenisi oynayarak test etti.

Edirne Lisesine de ziyaret geçekleştiren Bakan Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilerin dersine girdi.

Öğrenciler, Bakan Selçuk'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Aralık 1930'da Edirne Erkek Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Belgin İba ve il başkanlığı yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Trakya Üniversitesine ziyarette de bulunan Bakan Selçuk'u, Balkan Kongre Merkezi'nin önünde karşılayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Selçuk, kongre merkezinde gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Programın ardından öğretmenler, Bakan Selçuk ile fotoğraf çektirdi.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan "Bir Edirne Aşığı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Sergisi"nin açılışını gerçekleştiren Selçuk, Vali Canalp, Rektör Tabakoğlu ve beraberindekilerle sergiyi gezdi.

Öte yandan Bakan Selçuk, Edirne'de ziyaretler gerçekleştiren Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan ile de üniversitede görüştü.