Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı...

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, EİT ülkeleri arasında bölgesel özellikleri yansıtan eğitim programlarını geliştirmek, her kademede eğitim kurumları arasında iş birliğini teşvik etmek, bölge dillerinde öğretim etkinliklerini desteklemek, öğretmenler için ortak hizmet içi eğitim programları düzenlemek, edebiyat, tarih ve coğrafya eğitimi alanlarında üye ülkeler arasında iş birliğini artırmak amacıyla kurulan EİT Eğitim Enstitüsünün 3. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Bakan Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk'un başkanlığındaki toplantıya, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Afganistan Eğitim Bakanı Rangina Hamidi, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, İran Eğitim Bakanı Mohsen Haji Mirzaee, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nurlan Omurov, Kazakistan Eğitim Bakanlığından Genel Müdür Yerkebulan Buranbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran katıldı.

Bakan Selçuk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, mütevelli heyeti toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir. EİT Eğitim Enstitüsünün bölgemiz için önemli bir iş birliği zemini sağlamasını umuyoruz. Ortak çabaların bölgemizdeki eğitim, bilim, kültür çalışmalarına katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündemin katılımcılar tarafından kabul edilmesinin ardından Selçuk, enstitü üye ülkelerindeki mevkidaşlarına teker teker söz verdi.

EİT üye ülkeleri arasında eğitim iş birliklerini artırıcı nitelikte çalışmalar yürüten EİT Eğitim Enstitüsünün yeni dönem başkanlığına toplantıda, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci yeniden aday oldu ve Türkiye'nin adaylığı tüm ülkelerce memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda, bir sonraki dönem bütçesi ve çalışma programı kabul edildi.

Öte yandan, EİT üyesi ülkeler ile Kovid-19 sürecinde eğitime ilişkin iş birlikleri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, süreçle ilgili Türkiye'nin deneyimlerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.

Ziya Selçuk, Edebiyat, Selçuk, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek 93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı         
11:49
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor         
11:15
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir         
11:14
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
10:55
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu         
10:24
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı         
10:02
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem         
09:42
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi         
09:29
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı         
09:27
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı         
22:46
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?         
22:36
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
19:04
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu         
18:58
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 14:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei