Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık"
01.11.2020 13:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulundan görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklarla sohbet etmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenin anlattığı hikayeyi dinlemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İZMİR -...
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulundan görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklarla sohbet etmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenin anlattığı hikayeyi dinlemesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psiko-sosyal destek alanında, afet sonrası eğitimdeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
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