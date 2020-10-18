Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı tebrik etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeye yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."