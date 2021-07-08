Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul Tabanlı Afet Eğitimi" alanında iki farklı kitap hazırladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan iki farklı okul tabanlı afet eğitimi kitabının görsellerine yer vererek şu bilgileri paylaştı:

"Afet eğitimine gönül vermiş öğretmenlerimiz ve Japonya'da ileri düzey afet eğitimi almış usta öğreticilerimizle 'Okul Tabanlı Afet Eğitimi' alanında iki farklı kitap hazırladık."

Kitaplar EBA Kütüphane'ye yüklendi

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde afet riskini azaltma konusunda çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu faaliyetlerden birini, 2010'da başlatılan ve II. fazı süren "Okul Tabanlı Afet Eğitimi" (OTAE) projesi oluşturuyor.

Projeyle eğitim süreçlerinin en önemli paydaşları olan öğretmenlere hizmet içi eğitim kapsamında çevrim içi ve yüz yüze eğitimler veriliyor.

Eğitim programları ve içerikleri geliştirilerek öğretmenlerin afet riskini azaltma konusunda bilgi ve becerilerinin artırıldığı eğitimler sonucunda öğretmenlerin kendi sınıflarında afet eğitimi etkinlikleri yapabilmesi ve bu yolla çocukların erken yaşlardan itibaren afetlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla OTAE Projesi kapsamında öğretmen eğitimi programlarının yanı sıra öğretmenlerin derslerinde kullanabilmeleri için yardımcı kaynaklar hazırlanıyor.

Afet eğitimine gönül vermiş öğretmenler, formatörler ve Japonya'da ileri düzey afet eğitimi almış usta öğreticilerin katkılarıyla "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Tüm Kademeler İçin Örnek Ders Planları" ve "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Tüm Kademeler İçin Materyal Fikirleri" kitapları hazırlanıp EBA Kütüphane'ye yüklendi.

Gerek etkinlik gerekse materyal kitapları hazırlanırken afet içerikleri, özellikle afet eğitimi ve uygulamaları konusunda dünya çapında önemli yere sahip Japon okul afet eğitimi uygulamaları da göz önünde bulundurularak güncellendi, etkinlikler ve materyaller güncel eğitim programlarındaki kazanımlarla bütünleştirildi.

Ayrıca hazırlanan yeni kitaplar EBA platformu üzerinden giriş yapılarak erişebilen afet eğitimi videolarıyla desteklenerek okul öncesinden liseye tüm kademelerdeki farklı ders ve branşlarda kullanılmak üzere öğretmenlerin kullanımına sunuldu.