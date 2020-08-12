Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime de başlıyoruz. Dileyen özel okullar ise 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerini başlatabilecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, okulların açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Eğitimciler olarak sınıftaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumluluk almaya davet ederek 'okulları birlikte açacağız' dedik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler konusunda tüm detaylar üzerinde çalıştık, hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ'Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yaptıkları görüşmeler sonucunda 2020- 2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını ifade eden Selçuk, şunları söyledi: "Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre; 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime de başlıyoruz. Dileyen özel okullar, 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerini başlatabilecektir. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler de eğitimlerine uzaktan eğitim araçları ile devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları; kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde, TRT EBA TV kanalları ve kendi öğretmenleri ile yaptıkları canlı derslerden oluşmaktadır. Ayrıca hazırlanan destek materyalleri ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."'MASKE TEDARİĞİ SAĞLANACAK'Okullar açıldığında öğrenci, öğretmen, destek personeli ve hatta servis sürücülerine varana kadar, okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını işaret eden Bakan Selçuk, şöyle dedi: "Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler, bu sistem sayesinde tespit edilebilecek ve gerekli önlemler de alınacaktır. Servislerde, okul bahçesine girişte ve ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartlarımız daha önce belirlenmişti. Bu kılavuzumuz çerçevesinde hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz için hem de velilerimiz için birtakım kılavuzlar hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi nasıl yapacakları konusundaki standartlarda bu kılavuzlarda yer alıyor. Zamanı gelince çok ayrıntılı bir şekilde bunları da açıklayacağız. Maske tedariği elbette bakanlığımız tarafından da sağlanacak."'2 BİN DENETMEN STANDARTLARI GÖZDEN GEÇİRİYOR'Bakan Selçuk, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere başlatılan çalışmalara da devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu kapsamda okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzlar hazırlamıştık. Peki bu standartların uygulanılırlığı nasıl denetlenecek? Bunlar için 2 bin denetmenimiz şu an sahada ve okullardalar. ve her bir okulumuzun standartını gözden geçiriyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hazırlanan kılavuzların takibi de yöneticiler tarafından devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de bir hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımına da hızla devam ediliyor. Salgın şartları nedeniyle de bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarımızla ilgili bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış, nelere ihtiyaç olduğu çok somut olarak ortaya konulmuştur. Buna uygun şekilde, okullarımıza mali destek ve teknik destek vermek için gereken planlamalarımızı yaptık. İhtiyaçta öncelikli okullarımızdan başlamak üzere kısa zaman içinde desteklerimiz okullarımıza ulaştırılacaktır. Ayrıca bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde özel çalışma grupları halinde risk analizlerine katılacaklar ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklar. Bu çalışmalarla Bilim Kurulunu da bilgilendirmeyi ve önümüzdeki yol haritasını bu çalışmalara göre yapmayı planlıyoruz. Yani biz, bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada okullarımızla birlikte olacağız. Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos itibarıyla başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, çocuklarımızı okullarıyla buluşturabilmek ve yüz yüze eğitime bir an önce başlayabilmek için toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." 'EĞİTİME BAŞLAYACAK GRUPLAR, BİLİM KURULU TAVSİYESİYLE BELİRLENECEK'Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, eğitimin aşamalı olarak başlamasıyla ilgili, "Hangi yaş gruplarının öncelikli olarak eğitimin başlayacağı hususunu yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu ayrıntılarıyla paylaşacağız. Sınava girecek öğrencilerimizle ilgili de müfredat içeriği ve onlara yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor" dedi.

Bakan Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim konusunun detaylarıyla ilgili de, "Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belirli sınıf düzeylerini öncelikle açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesinden, yani içeriğin tam olarak yüz yüze aynı saat ve süre içinde değil de belirli konuların belirli noktalarının öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı derslerle ve EBA TV ile" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, -


Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz - Son Dakika

Son Dakika

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