Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
11.05.2021 01:35
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, kalplerinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, kalplerinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu belirtti.
Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'da insanlık dışı saldırılarıyla kutsal tanımayan İsrail, Gazze'de masum çocukların canına kıyarak çirkin yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Kalbimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizledir. Kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
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