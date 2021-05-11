Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, kalplerinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'da insanlık dışı saldırılarıyla kutsal tanımayan İsrail, Gazze'de masum çocukların canına kıyarak çirkin yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Kalbimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizledir. Kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.