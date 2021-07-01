Liseliler "Millet Olmak" Temasıyla Hazırladıkları Afiş ve Sloganlarıyla Yarışıyor - Son Dakika

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenlendi. Yarışmaya örgün eğitime devam eden tüm lise öğrencileri katılabilecek. 35x50 cm ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama olmayacak. Afişler, karakalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da tasarlanabilecek. Sloganlar ise en fazla on sözcükten oluşacak, "milli birlik ve demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak. Çalışmalar, en geç 5 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek. Eserler, il bazında değerlendirmeye tabii tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz 2021 tarihi saat 17. 00'ye kadar basin@meb. gov. tr adresine dijital ortamda gönderilecek. Dereceye girenler, 12 Temmuz 2021'de Basın Müşavirliğince ilan edilecek.