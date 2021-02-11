Milli Emlak'a ait arsayı sahte belgelerle iş adamına sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Milli Emlak'a ait arsayı sahte belgelerle iş adamına sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

11.02.2021 21:37
Milli Emlak'a ait arsayı sahte belgelerle iş adamına sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

ALİ Çağlar TINBEK/Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arsayı E.P. adlı işadamına 15 milyon liraya sattıkları iddia edilen çete üyesi 5 kişi İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ALİ Çağlar TINBEK/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arsayı E.P. adlı işadamına 15 milyon liraya sattıkları iddia edilen çete üyesi 5 kişi İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsanın sahte belgelerle bir iş adamına satıldığı bilgisi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin E.P. adlı iş adamına arsayı 15 milyon karşılığında sattıkları ortaya çıkarıldı. Ekipler ilk olarak satılan arsaya "Satılamaz" şerhi koydurup, 2'inci veya 3'üncü kişilere devretmelerinin önüne geçti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen İ.Ç.'nin de arasında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 340 bin dolar, 174 bin avro, 2 tabanca ve 98 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Milli Emlak'a ait arsayı sahte belgelerle iş adamına sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Emlak'a ait arsayı sahte belgelerle iş adamına sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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