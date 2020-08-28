Son dakika haberleri... Milli judocu İrem Korkmaz'ın hedefi olimpiyat madalyası Açıklaması

Küçük yaşlarda kuzenleriyle oyun gibi başladığı judoda birçok başarı elde eden Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından İrem Korkmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce oyun gibi gördüğü judoya kuzenleriyle başlayan 22 yaşındaki İrem, spora başladıktan 6 ay sonra Türkiye Şampiyonu oldu.

Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda derece alan genç sporcu, kota aldığı ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayla dönmek istiyor.

Kadın Judo Milli Takımı ile Erzurum'da güç depoluyor

Milli judocu, Erzurum'da kampa giren Olimpik Kadın Judo Milli Takımı ile Palandöken Dağı eteklerinde yüksek rakımda güç depoluyor.

İrem, AA muhabirine, judoya 12 yaşında kuzenleriyle başladığını söyledi.

Judoyu önceleri oyun gibi gördüğünü ve öyle başladığını ifade eden İrem, şöyle konuştu:

"Daha sonra bu sporu çok sevmeye başladım. Sabah akşam antrenmanlarım oluyordu ve annem 'Günde bir kere gitsen yeter' diyordu. Ama ben judoyu çok sevdiğim için her gün sabah akşam gidiyordum. 6 ay sonra Türkiye Şampiyonu oldum. O madalyayı alınca, o gururu ve hazzı tadınca zaten bırakamıyorsun."

"Evimize madalyayla dönmek istiyoruz"

İrem, pandemi döneminde de boş durmayarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, antrenörlerinin desteğiyle evde kaldığı dönemlerde formunu koruduğunu dile getirdi.

Bu süreçte evde antrenman yaptığını anlatan İrem, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümden beri hedefim olimpiyatlarda madalya almak oldu. Bu süreçte çok hatalarımız ve rakiplerimize göre eksikliklerimiz vardı. Kotadaydık ama çok az süre kalmıştı. Madalya şansımız 2021'de daha da arttı. Eksiklerimizi ve hatalarımızı tamamlayabilmek ve giderilmek için zamanımız oldu. Ben bardağın dolu tarafından bakıyorum. Bizim için bir şans oldu aslında. Çünkü bu kadar emeğe ve bu kadar sürelik hayale evimize bir madalyayla dönmek istiyoruz."