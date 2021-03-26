Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın kadınlar finalinde yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, bin 313 puanla yarışı 16. sırada tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 36 sporcunun yer aldığı finale 25. sıradan başlayan İlke Özyüksel, binicilikte yaşadığı talihsizliğe karşın yarışı 16. sırada tamamladı.

Milli sporcu, bu sonuçla olimpik sıralamada 32 puan daha kazandı ve Tokyo Olimpiyatları yolunda toplam puanını 108'e çıkardı.

Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren yılın ilk organizasyonunda kadınlar finalini, İngiliz sporcu Kate French bin 403 puanla birinci, yine İngiltere'den Joanna Muir bin 388 puanla ikinci, Litvanya'dan Gintare Venckauskaite ise bin 362 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar ön elemesinde yarışan milli sporcular İpek Akşin bin 11 puan, Sıdal Aslan 984 puan, Yaren Nur Polat ise 937 puan elde ederek finale kalamadı.

Toplam 92 sporcunun yer aldığı erkekler kategorisi ön elemelerinde ise Arda Selçuk bin 144, Buğra Ünal bin 133, Dora Nusretoğlu bin 78 ve Yunus Çalışkan ise 1071 puanla yarışı tamamlayarak final vizesi alamadı.

Yarın erkekler kategorisi finali ile devam edecek organizasyon, 28 Mart Pazar günü Mix Bayrak Yarışı ile sona erecek.