Son dakika haberleri! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanan bileti satan bayiden mesaj Açıklaması - Son Dakika

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satan İzmirli bayi Vedat Yiğit, "Çıkan müşterimizin parasını iyi günlerde harcamasını dileriz." dedi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. İzmir'in Konak ilçesindeki bileti satan Vedat Yiğit, yaptığı açıklamada, yılbaşı çekişinde 2020'de de büyük ikramiyenin kendilerinin sattığı bilete isabet ettiğini, 2022'de şanslı bayi olduklarını söyledi.

" İstanbul'da 'Nimet Abla', İzmir'de 'Vedat Abi' diyen Yiğit şöyle konuştu:

"Çıkan müşterimizin parasını iyi günlerde harcamasını dileriz. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde parasının kıymetini bilsin, yatırımlar yapsın, iyi günlerde harcasın."

Yiğit 25-30 senedir Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek "Umuda bilet satıyoruz. İzmir'e çıktığı için çok mutlu olduk. Seviniyoruz. Vatandaşlarımızın birer tane bilet alıp şansını denemesini isterim." diye konuştu.

Talihliyle tanışmak istediğini söyleyen Yiğit, "Zaten kendime çıkmış gibi seviniyorum. Yıllarca bu işi yapıp ikramiye veriyoruz, kendimize de bilet ayırıyoruz. Nasip kısmet kendisininmiş." dedi.

Yiğit, kendine aldığı biletleri henüz kontrol etmediğini 3-5 gün geçtikten sonra biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığına baktığını sözlerine ekledi.