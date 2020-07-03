Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip Vahap Şanal ile Shakhriyar Mamedyarov'un on-line maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2019 Türkiye Şampiyonu ve 2018 Avrupa Hızlı Satranç üçüncüsü Vahap Şanal'ın, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun listesinde 11. sırada yer alan Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile 7-10 Temmuz tarihlerinde antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun YouTube kanalından izlenebilecek canlı yayına, Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.