Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi
13.03.2021 17:39
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Soylu kardeşime, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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