BURSA Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

Bursa- Ankara yolunda 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

BURSA-Ankara yolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Bursa-Ankara yolundaki İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Zengin (70) yönetimindeki 16 BV 055 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü sollama yaptığı sırada Mehmet Fatih Çetin'in (35) kullandığı 69 AR 626 plakalı otomobile çarptı. Abdulvahab Kayman (40) yönetimindeki 34 KR 6884 plakalı otomobil de Çetin'in otomobiline çarptı. Zengin'in otomobili takla atarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Takla atan otomobildeki Ömer Zengin ile yanındaki Gülsüm Zengin (69) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, zincirleme kaza soğuk hava deposunun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. O anlarda, bir süre kayan otomobilin iş yerinin duvar ve tabelasına çarparak durduğu görüldü.