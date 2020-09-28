Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barışçıl yollarla çözüm diyenler, "derhal ateşkes" isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye soran Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet "iki devlet tek millet" münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

1 milyondan fazla kişi yerlerinden edildi

Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu yaklaşık 30 yıl önce işgal etti. İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü yerlerinden edildi, 22 binden fazla şehit verildi, yaklaşık 4 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilemedi. Dahası, Hocalı katliamı da hala hafızalardadır.

Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara, Azerbaycan'ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun halen çözülemedi. Ermenistan, BM kararları dahil, uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgaline devam etmektedir.

Ermenistan'ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de sivil yerleşimlerine ateş açtı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Milli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama - Son Dakika


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