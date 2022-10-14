Bakan Akar'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
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Bakan Akar'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği

14.10.2022 11:09

Bakan Akar'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiğiBELÇİKA, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı tamamlandı.

Bakan Akar'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği

BELÇİKA, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı tamamlandı. İki gün süren toplantıların yanı sıra karargahta ayrıca Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı ve oturumlarda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.

Bakan Akar, toplantıların yanı sıra gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi trafiğini de hayata geçirdi. NATO Karargahındaki ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile gerçekleştiren Bakan Akar daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile ayaküstü görüşen Bakan Akar, Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile de bir araya geldi. Bakan Akar, NATO üyeliği süreci devam eden Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ve İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile de ayaküstü görüştü.

Görüşmelerde Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine sağladığı katkı ifade edildi. Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini zayıflattığı belirtildi. Bunların yanı sıra Bakan Akar tarafından terör örgütü PKK/ YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisi dile getirildi. Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Bakan Akar, diplomasinin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını belirtti. Görüşmelerde, diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi iş birliği de ele alındı.

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Kaynak: DHA

Brüksel, Türkiye, Belçika, DHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan NATO'da yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

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