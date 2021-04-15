Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, Bakan Akar'ın, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara de yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü - Son Dakika