Milli Savunma Bakanı Akar: "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı"

"Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile "Kış Kartalı" Harekatı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda kalan Bakan Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekatıyla vurdu. Bakan Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile "Kış Kartalı Harekatı"nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti.

"Kış Kartalı Harekatı'nı başarıyla tamamladık"

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz tarafından karşılandı. Beraberindeki komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne inen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.

Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nı başarıyla tamamladık" diye konuştu. "Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır."

"Arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız" diye konuştu.

Akar, bu harekatla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz" dedi.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.