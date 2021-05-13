Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S400) Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir.
13.05.2021 13:59
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(S400) Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S400) Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir." - ANKARA
Milli, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(S400) Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. - Son Dakika
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