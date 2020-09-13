Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu...

Son dakika haberi... AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı.

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (2) Akar: "Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz."

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz

ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı

Meteoroloji sabah saatlerinde uyarmıştı! İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi

Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti

Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü

İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor

Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek

'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok

Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü

Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse