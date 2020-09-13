AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları
ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (2)
Akar: "Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:42 - Kaynak: AA
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