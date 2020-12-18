Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

18.12.2020 08:22
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da, System.String[]

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti.

Programları kapsamında Kırım Tatar temsilcileri ile de bir araya gelen Bakanlar Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov ve Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da - Son Dakika


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