Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200'den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi."
30.12.2020 09:47
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200'den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200'den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi."
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen 200'den fazla operasyonda 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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